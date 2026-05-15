В Севастополе озвучили итоги первого месяца гастрофестиваля «Севастопольские сезоны»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:30 15.05.2026

Проект гастрономического туризма «Севастопольские сезоны», организованный при поддержке Правительства Севастополя, успешно завершил первый месяц. Рестораны-участники приготовили для гостей более 2000 порций блюд фестивального меню и продемонстрировали богатство севастопольской кухни.

Проект вызвал живой интерес не только у гостей и жителей, но и у сообщества рестораторов: в первую же неделю с момента запуска поступили новые заявки от представителей, желающих включиться в фестивальную программу. Изначально к проекту присоединились 14 ресторанов и участников «Терруара Севастополя».

Каждый сезон рестораторы будут предлагать новое меню. Старт летнего меню — 1 июля. Управление туризма приглашает новых рестораторов присоединиться к проекту и внести вклад в развитие гастрономического потенциала Севастополя.

Узнать о всех участниках фестиваля и предлагаемых блюдах можно на портале «Мой Севастополь» и в туристско-информационных центрах Севастополя (+7-978-907-96-70, все консультации бесплатно). Также ищите фирменную эмблему «Севастопольские сезоны» на входных группах ресторанов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

