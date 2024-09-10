В Севастополе озвучили итоги приёмной кампании в вузы и колледжи

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили итоги приёмной кампании 2024 года.

В 10 севастопольских колледжей и техникумов подано 11 474 заявлений на зачисление, из них от участников СВО и членов их семей поступило 338 заявлений по федеральной льготе, 66 – по региональной квоте. Им предоставляется первоочередное право на зачисление в колледжи и техникумы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Региональная квота в размере 196 мест выполнена ещё не в полном объёме, поэтому приём документов на оставшиеся 130 мест продлится до 25 ноября. В случае, если члены семей участников СВО не подадут документы на обучение в рамках квоты, данные места будут распределены для всех категорий граждан.

По результатам вступительной кампании 2024 года принято на обучение в учреждения СПО всего 2 841 человек на 2 253 бюджетных места, 588 ребят изъявили желание обучаться на платной основе», – сообщил Максим Кривонос.

В 8 вузов на территории Севастополя подано 17 025 заявлений на 2 543 бюджетных мест и 2 461 место по внебюджетной форме обучения. Для участников СВО также предусмотрена квота в соответствии с федеральным законодательством. Данная квота составила 124 места.

При поступлении на внебюджет участники СВО имеют скидку в размере 20 %; дети участников СВО – 15 %.

По результатам вступительной кампании 2024 года на обучение в вузы города Севастополя зачислено 4 967 человек: 2 543 это на бюджетную форму обучения, 2 424 на коммерцию. Набор на договорную форму продолжается до 27 сентября. 230 человек зачислено по целевым договорам, в том числе 52 человека по договорам целевого направления педагогического образования.

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя