В Севастополе озвучили итоги прошедшего года в сфере спорта

В 2024 году в Севастополе был открыт первый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс на Северной стороне, тренировочное футбольное поле на базе СК «Севастополь» на Брестской улице и «умная» спортивная площадка в Каче.

Кроме того, в прошлом году был завершен монтаж скалодрома в физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Тараса Шевченко, на данный момент он уже работает, недавно там прошла первая тренировка. Также был построен ФОК с залом для бокса по улице Вакуленчука, скоро откроется и он.

В городе активно идет тренировочный процесс, а также набраны дополнительные группы детей для занятий во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, физкультурно-оздоровительных комплексах в Инкермане, Верхнесадовом, Каче и фиджитал-центре, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.

В 2024 году в Севастополе наблюдалось рекордное количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России — 130 спортсменов, 14 из них по адаптивному спорту.