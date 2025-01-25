В Севастополе озвучили итоги прошедшего года в сфере спорта

В 2024 году в Севастополе был открыт первый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс на Северной стороне, тренировочное футбольное поле на базе СК «Севастополь» на Брестской улице и «умная» спортивная площадка в Каче.
Кроме того, в прошлом году был завершен монтаж скалодрома в физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Тараса Шевченко, на данный момент он уже работает, недавно там прошла первая тренировка. Также был построен ФОК с залом для бокса по улице Вакуленчука, скоро откроется и он.
В городе активно идет тренировочный процесс, а также набраны дополнительные группы детей для занятий во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, физкультурно-оздоровительных комплексах в Инкермане, Верхнесадовом, Каче и фиджитал-центре, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.
В 2024 году в Севастополе наблюдалось рекордное количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России — 130 спортсменов, 14 из них по адаптивному спорту.
С большой радостью наблюдаю растущий интерес севастопольцев к нашим социальным акциям: проекту «Плавание для всех», школе обучения плаванию «Золотая рыбка», проектам «Научись плавать», «Фитнес-бабушка», «Уроки в парках», «Спорт в каждый двор», общегородская зарядка «С бодрым утром!», «Бодрый шаг», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.
При севастопольской основной футбольной команде «Севастополь» появилась команда-дублер — ФК «Севастополь-2», которая состоит преимущественно из воспитанников спортивной школы №3 по футболу. Сам ФК «Севастополь» участвовал в турнире ФНЛ-2 в сезоне и занял шестое место.
В 2024 году мы увидели результаты развития футбола в Севастополе: в конце марта в Городе-Герое стартовал новый объединённый чемпионат по футболу «Содружество», футбольный клуб Черноморского флота «Черноморец» стал чемпионом Лиги, футболисты Спортивной школы №3 по футболу привозят медали и кубки в различных возрастных категориях турнира, а также Всероссийских соревнований — ребята заняли первое место в Суперфинале «Кожаного мяча» в Смоленске, – подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, в Казани в 2024 году состоялись Спортивные игры стран БРИКС, в них приняли участие больше 5 тысяч спортсменов из 82 стран. Севастопольские спортсмены в составе сборной России достойно представили Город-Герой, заняв призовые места, среди ребят: Елена Гапешина, Анастасия Долгова, Александр Шалимов и Рафаэль Юнусов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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