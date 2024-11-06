В Севастополе озвучили итоги работы регионального отделения Движения Первых

В Молодёжном центре провели заседание Координационного совета при губернаторе города Севастополя. Важной составляющей работы Движения Первых в Севастополе в этом квартале стала летняя оздоровительная кампания. Тысячи севастопольских школьников побывали на тематических сменах Движения в детских лагерях «Горный», «Ласпи» и «Алькадар». Многие из активистов в течение летних каникул смогли побывать за пределами региона и познакомиться с новыми городами: отправится на запуск космической ракеты на космодром Байконур, исследовать природу Камчатки, побывать в киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

Координационный совет проводится регулярно. Мы не реже, чем раз в квартал, собираемся, чтобы обсудить текущие задачи и текущее положение, планы на ближайшую перспективу. Ребята рассказали о проектах, которые уже реализуются, которые были предложены и нашли поддержку на федеральном уровне. В том числе, активисты рассказали о идеях, которые они разрабатывают сейчас. Ещё раз напомню, что Движение Первых – для детей. Здесь дети могут инициировать определённые проекты, многие из них уже были поддержаны Правительством Севастополя, грантовыми конкурсами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Ребята из движения активно принимают участие и в федеральных проектах. Так, победители регионального этапа проекта «Пилоты будущего» представили Город-Герой на Всероссийских соревнований по пилотированию дронов в Казани, а участники регионального медиацентра Движения Первых побывали на Всероссийском фестивале «МедиаБУМ».

Движение Первых сегодня является важной частью экосистемы молодёжной политики. В рамках этой системы мы создаём единое воспитательное пространство для детей и молодёжи, а также стремимся обеспечить доступ к Движению в каждом муниципалитете нашей необъятной страны. Сегодня я общалась с ребятами из первичного отделения школы №37. Ребята с горящими глазами, не боялись проявить свои идеи и инициативы. Это практическое воплощение одного из наших принципов работы – делать всё не вместо, а вместе с детьми. За это хочу поблагодарить каждого, – подчеркивает заместитель Председателя Правления Движения Первых Арина Сафуанова.

В этом году многие севастопольские организации стали победителями грантового конкурса Движения Первых. Среди них – проект регионального отделения «Юнармии» «Школа будущих командиров» с бюджетом в более чем два миллиона рублей, а также проект регионального отделения «Российских студенческих отрядов» – марафон «Вдохновляем поколения» принёс команде более четырех миллионов рублей.

Школа будущих командиров» получила более двух миллионов рублей. Эта программа – стрежень комплекса военно-патриотических образовательных мероприятий, направленных на формирование чувства верности своей Родине и осознанной защите её интересов. Мы применяем практически ориентированные знания, которые помогают детям адаптироваться, работать в команде. Мы предлагаем подросткам не кружок, а образ жизни патриота, и формируем мировоззрение с особой ролью России и её истории, – поделился начальник штаба «Юнармии» Севастополя Владимир Коваленко.

В Севастополе активно реализуются не только региональные и федеральные проекты, но и инициативы, предложенные самими детьми. Каждый активист Движения Первых может найти поддержку в региональном отделении. Среди проектов: арт-фестиваль «Грани Первых», комплекс мероприятий «Первые помнят. Движение к Победе», настольная игра «Наследие Первых».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя