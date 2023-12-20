В Севастополе озвучили итоги работы с общественностью в рамках дорожного нацпроекта

Годовые итоги работы с общественностью по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подвели в Севастополе. При составлении планов ремонта особое внимание уделяется дорогам, официальные обращения по которым поступают от жителей в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, Севавтодор.

В текущем году в рамках нацпроекта по многочисленным обращениям жителей привели в нормативное состояние такие автомобильные дороги, как подъезд к нефтебазе, проезд Каспийский, улица Полоцкая, проезд Полоцкий, улица Белозерская, Акмолинская, Прутовцев, Карагандинская, Восставших, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Встречи с активистами проекта «Дорожная инспекция НФ/Карта убитых дорог» происходят на постоянной основе. С первого года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» активисты Народного фронта помогают следить за ходом ремонта, инициируют и участвуют в выездных проверках. Цель – повысить качество дорожных работ и успешно реализовать программу ремонта, результаты которой должны ощутить в первую очередь жители Севастополя.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ежемесячно организовываются встречи с общественниками на объектах нацпроекта. С начала года организовано 24 выезда.

В течение 12 месяцев общественники планомерно посещали строящиеся дорожные объекты региона. Работы было много. Сегодня дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры интенсивно и качественно ремонтирует дорожную сеть. У наших экспертов не возникает претензий к качеству укладки дорожного полотна и тротуаров. Кредит доверия, который Народный фронт выдал нашим дорожникам, заслуженный. Чтобы его сохранить, им необходимо обратить внимание на работы, которые обычно относят к незначительным мелочам. Мы следим за тем, чтобы бортовой камень был уложен правильно и надёжно, строительный мусор убран вовремя, а зелёные насаждения не пострадали. И главное, о чем мы говорим постоянно, – это соблюдение мер безопасности для всех участников движения. В Севастополе дороги должны строиться для людей. Работа по контролю за качеством дорожных работ будет продолжена, – отмечает руководитель проекта «Дорожная инспекция НФ/Карта убитых дорог» Максим Сердюк.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Севастополе всего в 2023 году дорожные службы отремонтировали 228 объектов — дорог и мостов — общей протяжённостью 97,7 км.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя