В Севастополе озвучили итоги работы СОНКО за 2025 год

В городской «Точке кипения» прошел итоговый форум «Сила сообщества», на котором отметили авторов лучших социальных проектов. В мероприятии приняли участие руководители социально ориентированных НКО, директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, начальник управления информационной политики Александр Назаров, председатель Общественной палаты Севастополя Александр Трошев, его заместитель — политолог и журналист Олег Николаев, а также участник программы «Севастополь — город Героев» Сергей Тарасюк.

В этом году на поддержку общественных инициатив было выделено более 42 миллионов рублей, гранты получили 23 проекта. При этом восьми СОНКО финансовая поддержка была оказана впервые. Инициативы охватили важнейшие направления: патриотическое воспитание, поддержку СВО, помощь детям, сохранение исторической памяти и многие другие.

Помощь некоммерческому сектору Севастополя не ограничивалась только региональными средствами: были также привлечены внебюджетные источники, в том числе Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив и «Движение первых». Общий объем инвестиций в социальную сферу города в этом году составил более 190 миллионов рублей.

Директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный поздравил общественников с успешной реализацией проектов и поблагодарил их за проделанную работу.

Каждый проект уникален, и каждый из вас внес свой вклад в это большое дело. Прежде всего хочу отметить, что мы все работаем в условиях, на которые невозможно не обращать внимания: в военных условиях, в условиях прифронтового города. Каждый реализованный проект так или иначе связан с проведением специальной военной операции, воспитанием подрастающего поколения и патриотизмом. Это главная линия, которая прослеживалась в представленных инициативах. Уверен, что и в следующем году вопросам поддержки СВО, наших защитников и членов их семей будет уделяться особое внимание, — отметил руководитель ведомства.

Участник программы «Севастополь — город Героев» Сергей Тарасюк подчеркнул значимость инициатив, помогающих участникам СВО адаптироваться к мирной жизни.

Я ознакомился с перечнем проектов — их очень много, они все разные, но при этом полезные для общества. Все это требует большой отдачи. Отдельно хотел бы отметить проекты, которые помогают участникам СВО плавно вовлекаться в мирную жизнь и социализироваться. Это проекты «Поколение «СВОих», «Равнение на Героев», позывной «Морпех» и другие. Наши ребята из программы активно участвуют в мероприятиях, где совместно с воспитанниками социальных учреждений мастерят поделки для фронта и готовят пряники. Я лично участвовал в проекте «Наши корни», в рамках которого также изготавливались подарки для защитников. Все это затем передается на линию боевого соприкосновения гуманитарной миссией, — сказал Сергей Тарасюк.

В числе реализованных проектов — «Особый путь семьи», оказывающий помощь и поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Проект прежде всего направлен на помощь семьям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 4,5 лет, имеющих инвалидность или находящихся в группе риска ее развития. Мы проводим индивидуальные занятия с детьми и обучающие тренинги для родителей. Большое внимание уделяется поддержке всей семьи, а не только конкретного ребенка. Поэтому проектом предусмотрен широкий спектр рекреационных мероприятий: праздничные события, поездки, туры выходного дня, фотосессии и даже мастер-классы по праздничному макияжу для наших прекрасных мам. Проект «Особый путь семьи» буквально окутывает такие семьи заботой и любовью, — подчеркнула руководитель проекта Людмила Халикова.

В рамках форума «Сила сообщества» также прошел образовательный интенсив. Александр Назаров рассказал о методах повышения медиактивности НКО и взаимодействии со средствами массовой информации. Участники встречи обсудили механизмы поддержки и поделились успешными практиками.

В завершение встречи представителям некоммерческого сектора вручили почетные грамоты департамента внутренней политики и благодарственные письма Общественной палаты Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя