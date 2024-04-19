В Севастополе озвучили итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

С 16 по 19 апреля в Севастополе прошёл VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в чемпионате приняли участие 93 человека: 72 студента профессиональных образовательных организаций, 16 школьников и 5 специалистов по 13 компетенциям.

В каждой компетенции и возрастной категории выбрали призёров и победителей. Их поздравили и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, председатель комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

Чемпионат «Абилимпикс» – это чемпионат безграничных возможностей, соревнования для тех, кто не привык сдаваться. Я искренне поздравляю всех участников чемпионата, победителей и призёров. Вы смелые, решительные, талантливые. Искренние слова благодарности всем волонтёрам, которые работали на этом чемпионате, сопровождали конкурсантов, помогали им, поддерживали. И, конечно же, благодарность всем наставникам, экспертам и педагогам, кто готовил, мотивировал и оценивал ребят. Вы большая команда профессионалов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

Впервые в этом году в рамках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» прошёл «Фестиваль возможностей» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжёлые или множественные нарушения развития, в том числе интеллектуальные нарушения. Участники показали мастерство рисования пластилином, вязания и художественной росписи по дереву.

Для школьников младших классов и воспитанников старших групп детских садов состоялся фестиваль «Знакомство с профессией», также прошли профориентационные мастер-классы.

Бисероплетение помогает мне собраться с мыслями, отбросить все переживания. На чемпионате я делала брошь в виде Георгиевской ленты с цветком. Я люблю то, чем занимаюсь. Я пришла на чемпионат, чтобы показать свои навыки, и жюри меня высоко оценило, — поделилась школьница Софья Решетняк, победитель в номинации «Бисероплетение».

15 победителей от Севастополя примут участие в отборочных чемпионатах в очном формате в Южном федеральном округе. Победители отборочных чемпионатов представят Севастополь на X Национальном чемпионате.

За период с 2018 по 2024 годы в семи региональных чемпионатах среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья – категория участников «Школьники», «Студенты», «Специалисты» – приняли участие 518 человек.

Напомним, чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» содействует образованию, трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе людей с инвалидностью.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя