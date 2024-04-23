В Севастополе озвучили итоги регионального этапа чемпионата «Пилоты будущего»

В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». В финал регионального этапа прошли пять команд, каждую из них представили сразу два пилота и техник. Ребята продемонстрировали навыки пилотирования дронов, а также знания устройства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

«Пилоты будущего» — это флагманский проект спортивного направления «Движения Первых» для будущих защитников Родины.

В «Движении Первых» ребята сами предлагают идеи для проектов и мероприятий, которые для них проводят взрослые наставники. Школьники со всей страны вдохновились подвигами участников спецоперации – операторов БПЛА и захотели научиться управлять дронами. Идею быстро поддержали в федеральном центре, а уже сегодня в Севастополе завершился региональный чемпионат, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» Севастополя Анну Молчанову.

Во время подготовки к чемпионату пилоты и инженеры-техники команд провели тренировки в онлайн-симуляторе на специализированных трассах, подготовились к тестированию, а также приняли участие в творческом конкурсе.

Базой подготовки юных пилотов и площадкой регионального этапа стал технопарк «Кванториум». Ребятам предстояло пройти на скорость трассу, которую специально разработали для турнира. Школьники-пилоты использовали для этого специальный контроллер, который нашёл применение в зоне спецоперации. Организаторы отмечают, что благодаря онлайн-симуляторам удаётся снизить стоимость обучения пилотированию дронов. После 100 часов лётного времени на компьютере пилоты начинают практиковаться на настоящих квадрокоптерах.

По итогам турнира первое место в младшей возрастной категории заняла команда «Золотые Дроны-Драконы», вторыми стали ребята из «Эры Воздуха». В старшей возрастной категории победила команда «Севастополь», серебро у «Бельчат», а третье место заняли участники команды «Дрон Тех».

Мы узнали о проекте и решили, что хотим стать пилотами будущего. Подготовка к турниру была нелёгкой, нам даже пришлось менять программу. Трасса сначала казалась трудной, но после нескольких попыток нам удалось её пройти без ошибок, — делится участник команды «Золотые Дроны-Драконы» Тимур Пиликин.

В финал проекта выйдут победители региональных этапов в двух возрастных категориях – от 6 до 13 лет и от 13 до 18 лет. Списки финалистов будут опубликованы на сайте движения до 1 июня. Показать уровень мастерства во всероссийском чемпионате смогут более 180 команд. Финальные соревнования пройдут летом 2024 года. Лучшие пилоты финальных состязаний пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, где смогут применить полученные навыки.