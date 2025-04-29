В Севастополе озвучили итоги регионального этапа «Зарница 2.0»

В Центре военно-патриотического воспитания завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической спортивной игры «Зарница 2.0» для средней категории 11-13 лет и старшей возрастной категории 14-17 лет.

Игра не теряет актуальность и является одной из самых популярных в нашей стране среди школьников. Все мы долго думали, что фашизм в прошлом, но, к сожалению, это все снова стало реальностью, и наши военнослужащие сейчас защищают Отечество, наш мир. «Зарница 2.0» помогает развивать у детей чувство ответственности за свою страну, помогает осознать свою сопричастность к героическому прошлому и настоящему России. Игра учит работать в команде. Испытания на свежем воздухе и физическая активность способствуют укреплению здоровья. Игра помогает ребятам проявить свои лидерские качества, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Севастополя Ивана Демидова.

В отборочном муниципальном этапе приняли участие 30 отрядов в средней возрастной категории (11-13 лет), 30 отрядов от школ и семь отрядов учреждений среднего профессионального образования в старшей возрастной категории (14-17 лет).

В региональном финале за звание победителя соревновались команды школ № 3, № 20, № 25, № 32 и филиала Нахимовского Военно-морского училища в средней категории, команды школ № 25, № 32, № 50, № 60 и Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности в старшей возрастной категории.

Ребята соревновались в сборке и разборе учебного автомата Калашникова, строевой и огневой подготовке, оказании первой помощи, тактической медицине, знании основ радиационной, химической и биологической защиты, выживании в экстремальных условиях, маскировке позиций и других состязаниях.

Сильнейшими признаны команда филиала Нахимовского училища в средней возрастной категории, в старшей возрастной категории — команда школы №25. Ранее прошли соревнования для младшей возрастной категории (7-10 лет). Победителем стала тоже команда от школы № 25.

Победители в средней и старшей возрастной категорий примут участие в окружном этапе, где посоревнуются за выход во всероссийский финал.

В Севастополе региональный этап проводили Центр военно-патриотического воспитания, Движение Первых, Юнармия, севастопольский полк Росгвардии, Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова и Фонд «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя