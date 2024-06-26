В Севастополе озвучили итоги третьего этапа Малой футбольной лиги

Завершился третий этап Малой футбольной лиги города Севастополя. В турнире приняли участие более 640 ребят – это 40 команд 2016 и 2017 года рождения из Севастополя и Республики Крым.

Турнир Малой футбольной лиги проходит в четыре этапа, на каждом из которых определяется свой победитель. По итогам всех четырёх этапов определится победитель всего сезона 2024 года, который получит Суперкубок.

Ребёнок должен развиваться как личность, без всякого давления на него. Вот он играет в футбол так, как может. Футбол для него – игра, а не профессиональный спорт, где результат ставится во главу угла. Это самое главное. И заняты дети – это прекрасно. 40 команд в двух возрастах со всего Крыма играет здесь. Дети приехали, общаются друг с другом, со сверстниками из разных городов, вот главная цель. Вот это общение – раз, приобщение к футболу – два, и сама игра – три, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя президента Детско-юношеской футбольной лиги Севастополя Евгения Репенкова.

Среди участников 2017 года рождения места распределились следующим образом:

Серебряная сетка:

1 место – ДК «Спортивное поколение»;

2 место – ДЮФК «Севастополь-2»;

3 место – СК «Бахчисарай».

Золотая сетка:

Победителем III этапа стала команда ДЮФК «Севастополь»;

2 место – ДФК «Инкомспорт» (Вилино);

3 место – «Юный Черноморец».

Индивидуальные награды:

Лучший вратарь – Заиченко Фёдор, ДЮФК «Севастополь-2»;

Самый техничный игрок – Приходько Михаил, ДЮСШ «Евпатория»;

MVP самый полезный игрок – Яковлев Никита, ДК «Спортивное поколение»;

Лучший бомбардир – Бекиров Мурат, СК «Бахчисарай»;

Лучший игрок – Калькис Айварс, ДК «Спортивное поколение»;

Лучший вратарь – Головаха Святослав, «Юный Черноморец»;

Самый техничный игрок – Григорьев Константин, ДФК «Инкомспорт» (Вилино);

MVP самый полезный игрок – Степанюк Иван, ДЮФК «Севастополь»;

Лучший бомбардир – Бабенко Даниил, ДФК «Инкомспорт» (Вилино);

Лучший защитник – Дворцов Лев, ДЮФК «Севастополь»;

Лучший полузащитник – Мельник Лев, ДФК «Инкомспорт» (Симферополь);

Лучший нападающий – Сак Роман «Юный Черноморец»;

Лучший игрок – Фролов Даня, ДЮФК «Севастополь».

Заключительный, четвёртый, этап Малой футбольной лиги Севастополя пройдёт в августе.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя