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В Севастополе озвучили итоги «Зарницы 2.0»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе озвучили итоги «Зарницы 2.0»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:01 03.06.2026

В парке «Патриот» Южного военного округа завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В Севастополе игра реализуется Движением Первых, Юнармией, Ассоциацией ветеранов СВО, департаментом образования и науки и управлением по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оценивали соревнования в том числе участники программы «Севастополь — город героев».

Ребята продемонстрировали отличную командную работу, силу духа, смекалку и верность традициям патриотизма. Каждая победа — результат упорных тренировок, слаженных действий и настоящей дружбы. Мы гордимся вашими достижениями и желаем не останавливаться на достигнутом. Пусть этот успех станет стартовой площадкой для новых побед на окружном и всероссийском этапах игры, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

На региональном этапе соревновалось 15 команд в четырех возрастных категориях: от младших школьников до студентов профессиональных образовательных организаций. Участники демонстрировали свои навыки в силовой и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, оказании первой помощи, знании истории Отечества, управлении БПЛА, тактико-специальной подготовке и выживании в экстремальных условиях.

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На базе школы № 39 прошло торжественное награждение победителей. Заместитель губернатора Игорь Михеев вручил ребятам сертификаты. По итогам регионального этапа в младшей категории победил отряд «Экипаж-48» школы № 48, в средней категории 1-е место занял отряд «Нахимовец 25» школы № 25, среди старших категорий победил отряд «Нахимовец 25» школы № 25, в специальной категории выиграл Севастопольский колледж сервиса и торговли.

Следующий окружной этап игры «Зарница 2.0» пройдет в Волгограде в июле.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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