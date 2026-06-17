В Севастополе озвучили победителей конкурса «Советник года»

В Севастополе подвели итоги II регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года». Победителями стали Руфина Борисова, советник директора по воспитанию Севастопольского торгово-экономического техникума, и Людмила Китова, советник директора по воспитанию школы № 27. Их наставнический талант, многолетний опыт и умение находить подход к молодежи высоко оценило жюри. Директор департамента образования и науки Максим Кривонос поздравил победителей и отметил важность их работы.

Роль наставника в жизни молодого человека невозможно переоценить, поскольку именно в школьные и студенческие годы формируется личность, ее ценности и модели поведения. Наставник помогает найти свой путь, раскрыть таланты и поверить в собственные силы, выступая положительным примером для подражания. Советник по воспитанию становится для школьников и студентов не только наставником, но и другом, которому можно доверить самые сокровенные мысли, — подчеркнул Максим Кривонос.

Руфина Борисова работает в Севастопольском торгово-экономическом техникуме. Она помогает студентам насыщать учебные будни творческой, спортивной и общественно полезной деятельностью. Даже летом для ребят проводятся мастер-классы и творческие встречи.

Ранее я работала в начальной школе, занималась с подростками в детских лагерях, в том числе в «Артеке», но хотелось больше взаимодействовать со взрослыми ребятами. В техникуме я сразу почувствовала, что это моя стихия: студенты потянулись ко мне, мы организовали студенческий совет и запустили множество проектов. Мне по душе заниматься воспитательной работой. Я вижу, как меняется внеучебная жизнь ребят. Главное для меня — доверие и диалог со студентами, — поделилась Руфина Борисова.

Благодаря ее инициативе в техникуме запущены практика «Юмор в кадре» совместно с медиацентром «Фреш», создана «Школа лидеров» для подготовки активистов студсовета. Команда «Фортуна» заняла 2 место среди 89 регионов на всероссийском отборе «Огонек» в ВДЦ «Смена», председатель студсовета победил в региональном конкурсе «Студент года» и получил грант, студенты успешно участвовали в смене «Формула будущего» и заняли 3 место по Крыму в игре «Агоны».

Среди школьных навигаторов детства победителем стала Людмила Китова из школы № 27. Ее стаж — более 52 лет, она удостоена звания «Заслуженный работник образования Севастополя». В 2025–2026 учебном году она провела более 40 воспитательных мероприятий. Под ее наставничеством школьники участвовали в региональном форуме лидеров советов обучающихся, программе «Молодежь Севастополя – взгляд в будущее!», а команда школы стала призером фестиваля-конкурса «С наставником вместе». Людмила Константиновна активно привлекает родителей к воспитательной работе, они участвуют в форуме «Семья. Диалог. Севастополь». Она ежегодно участвует в конкурсе лучших воспитательных практик «Навигаторы детства – ориентиры воспитания».

Напомним, конкурс «Советник года» проводится в Севастополе второй год подряд для выявления и поощрения инициативных советников директоров по воспитанию. Севастополь стал одним из десяти пилотных регионов, где в 2021 году появилась эта должность. Сейчас навигаторы детства работают во всех школах и колледжах страны в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

источник: Правительство Севастополя

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