В Севастополе озвучили победителей регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы»

Севастополь принимает участие в чемпионатах профессионального мастерства с 2017 года. За это время проведено семь региональных чемпионатов. В соревнованиях регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Севастополе участвовали 9 организаций профессионального образования и 11 школ города. На 24 площадках учреждений профессионального образования Севастополя соревновались 146 студентов и 42 школьника по 24 компетенциям в основной возрастной категории и по 6 компетенциям для юниоров.

Я убеждён, что экспертное сообщество было беспристрастным в оценивании конкурсантов. Ребята стали лауреатами третьей, второй, первой степени. Они продолжат выстраивать дальнейшую траекторию своего развития в отрасли. Сегодня все руководители учреждений откроют для себя новых звёздочек, которых мы вместе будем готовить для участия в федеральных этапах. Мы приложим все силы, чтобы достойно выступить уже на федеральном чемпионате, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Руководитель профильного департамента отметил, что успехи и победы ребят – во многом заслуга родителей.

Для любого родителя наилучшее удовольствие – это успехи детей. В год семьи студенты и школьники ещё раз подарили добрые эмоции своим родителям. Все участники – несомненно победители. Они будущее Севастополя, будущее экономики страны, — отмечает Максим Кривонос.

В этом году в соревновательную часть включены новые компетенции для студентов: экспедирование грузов, дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани), ремесленная керамика, финансы, а также компетенции для юниоров: дошкольное воспитание, организация экскурсионных услуг, преподавание в младших классах, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сетевое и системное администрирование, туризм.

В профориентационных мероприятиях приняли участие более 1000 школьников. Ребята посетили мастер-классы, экскурсии в мастерские, поучаствовали в профессиональных пробах.

Я участвовал в компетенции «экспедирование грузов». В двух словах – надо продумать всё, чтобы груз из точки А добрался до точки Б. На конкурсных испытаниях мы получали определённые данные, документы, и по этим документам составляются таблицы, расчёты, схемы. Чтобы справиться с заданиями, надо подробно изучать информацию, знать нюансы по тарифам, работу с картами, – подчеркивает студент Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Егор Костенко.

Определены победители и призёры в каждой компетенции: 34 человека заняли первое место, 34 – второе место, 34 – третье место.

Все победители, занявшие первое место, примут участие в отборочных соревнованиях в регионах России на право участия в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по наиболее массовым и востребованным компетенциям, а также в итоговых соревнованиях по компетенциям, не вошедшим в финал.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя