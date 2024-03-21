В Севастополе озвучили порядок выплаты ряда субсидий

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева внесли изменения в порядок выплаты субсидий, касающихся разных сфер жизни города. Так, упрощён порядок получения выплаты по уходу для тех, кто проживает с инвалидами I и II группы вследствие психического заболевания. Данная выплата предоставляется тем, кто уже получал её до 31 декабря 2014 года.

Теперь заявитель вместо пяти документов предоставляет всего два документа – это паспорт и заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости постоянного постороннего ухода за инвалидом I или II группы вследствие психического заболевания. Сведения о трудоустройстве, справки о доходах семьи и составе семьи теперь будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Кроме того, сегодня приняли распоряжение Правительства Севастополя «О внесении изменения в статью 26 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе». Это позволит продлить дополнительную региональную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях города.

Эта выплата составляет 20% от установленного среднего размера родительской платы. При этом выплаты, предусмотренные федеральным законодательством, продолжат осуществляться, – подчеркивает и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Также сегодня приняли постановление Правительства Севастополя «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с целью реализации в 2024 году отдельных мероприятий в сферах здравоохранения и цифрового развития».

Вследствие перераспределения часть денежных средств будет направлена на дополнительное финансирование значимых мероприятий в рамках реализации государственных программ Севастополя. Будет осуществлён капитальный ремонт системы компьютерной томографии горбольницы № 1 и капремонт вентиляции в корпусах инфекционной больницы города. Кроме того, средства пойдут на обеспечение информационной безопасности, – отмечает и. о. директора департамента финансов города Алексей Плотников.

Помимо прочего, на заседании Правительства обсудили, что все субсидии в сфере хозяйства будут выдаваться электронно.

С этого года все субсидии будут предоставлять в электронном виде. Данные изменения уже доведены до всех субъектов хозяйственной деятельности, разъяснительную работу провели, – рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Теперь оформлять выплаты можно будет удалённо.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя