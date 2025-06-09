В Севастополе озвучили прогнозы на курортный сезон-2025

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили старт летнего туристического сезона. Прогнозы обещают один из самых успешных сезонов за последние годы. Об этом в своем докладе рассказала начальник управления туризма Мария Ветлицкая.

По прогнозам, летний туристический сезон в этом году станет одним из самых успешных. Уже в мае туристический поток составил 69,4 тыс. человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первый квартал года экскурсионные программы посетили 722,1 тыс. человек, а загрузка коллективных средств размещения достигла 71,6%. Ожидается, что летом этот показатель превысит 80%, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления туризма Мария Ветлицкая.

На сегодняшний день в реестре коллективных средств размещения города зарегистрировано 202 предприятия с номерным фондом 7 250 единиц и 28 000 койко-мест. Из них 77 средств размещения прошли классификацию, что подтверждает их соответствие стандартам качества. В Севастополе успешно работают 20 туроператоров и 75 турагентств, предлагающих около 100 разнообразных экскурсионных программ, способных удовлетворить любой интерес. Для удобства навигации туристов установлено 17 новых знаков туристической навигации и обновлены информационные щиты.

Культурный досуг в городе обеспечивают 33 музея, включая два федеральных, и 1 650 объектов культурного наследия. Особой популярностью среди гостей пользуются Древний и Новый Херсонес, которые только за первый квартал этого года посетили 515,4 тыс. человек. На лето здесь запланированы масштабные мероприятия, такие как «Грифон», «Таврический вояж» и «Летний вечер в Херсонесе».

В рамках развития эногастрономического туризма в городе успешно реализуется проект «Терруар Севастополь», включающий «винную дорогу» протяженностью 120 км.

Популярностью у гостей города пользуется и «Большая Севастопольская тропа», ежегодно ее посещают около 100 тыс. человек, предлагая возможности для активного отдыха на природе.

Для удобства гостей и жителей города работают четыре стационарных и один мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ). С мая открыт новый ТИЦ в Парке Победы, а с апреля — в Ласпи, вдоль маршрута «Большая Севастопольская тропа». За прошлый год центры оказали 64 470 консультаций, а за первые месяцы 2024 года — уже 18 192, демонстрируя высокий спрос на информационную поддержку.

Желающие также могут воспользоваться туристическим порталом «Мой Севастополь», где представлена информация о 104 маршрутах города и о 411 достопримечательностях.

Активисты губернаторских школьных трудовых отрядов помогают в музеях города, таких как Михайловская батарея, проводят анкетирование среди туристов и выступают консультантами в городских туристических информационных центрах. Кроме того, школьники вносят свой вклад в благоустройство, участвуя в уборке Большой Севастопольской тропы.

В связи с ожидаемым наплывом туристов и ограниченностью парковочных мест в районе «Нового Херсонеса» губернатор поручил проработать вопрос запуска регулярных шатлов.

Мария Ветлицкая доложила, что все экскурсоводы проходят аттестацию, вне зависимости от того, будут ли они работать как самозанятые или в какой-либо фирме. После того, как экскурсоводы прошли аттестацию, за их деятельностью ведется контроль, чтобы уделить особое внимание реализуемым профессиональным навыкам.

Напомним, что с 1 сентября этого года в городе вступит в силу региональный государственный контроль за соблюдением требований в сфере туризма. Важным шагом стало принятие и подписание закона о гостевых домах на федеральном уровне. Правительство Севастополя активно готовится к его э реализации: необходимый проект регионального закона уже готов.

При подготовке документа учитывались предложения представителей туристического бизнеса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя