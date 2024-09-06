В Севастополе озвучили размер социальной помощи на 2025 год

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева утвердили размер денежной помощи отдельным категориям граждан на 2025 год.
Это оказание единовременной денежной помощи жителям города, которым исполнилось 100 и более лет в размере 12 808 рублей, выплата городских ежеквартальных социальных пособий в размере 5 939 рублей, оказание единовременной денежной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере от 2 103 до 17 449 рублей. В целом, эти выплаты коснутся порядка 2 тысяч человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и соцзащиты Елену Сулягину.
Кроме того, на заседании определили размер прожиточного минимума на следующий год в нашем городе. Размер прожиточного минимума в Севастополе больше величины прожиточного минимума в целом по стране на 2 %.
Величина прожиточного минимума в нашем городе на 2025 год составит:
- в расчёте на душу населения – 18 088 руб.;
- для трудоспособного населения – 19 716 руб.;
- для пенсионеров – 15 556 руб.;
- для детей – 17 545 руб.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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