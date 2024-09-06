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В Севастополе озвучили размер социальной помощи на 2025 год

В Севастополе озвучили размер социальной помощи на 2025 год

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:28 06.09.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева утвердили размер денежной помощи отдельным категориям граждан на 2025 год.

Это оказание единовременной денежной помощи жителям города, которым исполнилось 100 и более лет в размере 12 808 рублей, выплата городских ежеквартальных социальных пособий в размере 5 939 рублей, оказание единовременной денежной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере от 2 103 до 17 449 рублей. В целом, эти выплаты коснутся порядка 2 тысяч человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и соцзащиты Елену Сулягину.

Кроме того, на заседании определили размер прожиточного минимума на следующий год в нашем городе. Размер прожиточного минимума в Севастополе больше величины прожиточного минимума в целом по стране на 2 %.

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Величина прожиточного минимума в нашем городе на 2025 год составит:

  • в расчёте на душу населения – 18 088 руб.;
  • для трудоспособного населения – 19 716 руб.;
  • для пенсионеров – 15 556 руб.;
  • для детей – 17 545 руб.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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