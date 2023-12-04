В Севастополе озвучили результаты общественных обсуждений новой маршрутной сети

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева представили результаты общественных обсуждений новой маршрутной сети. Первые предложения были показаны общественности в марте этого года.

В настоящее время требуются лишь небольшие улучшения новой маршрутной сети, это не революционная схема. Разработчики генплана города утверждают, что без пересадочных узлов, организации подвоза до точек пересадки и маршрутов внутри города вряд ли мы сможем справиться в будущем. Посмотрим, как будут внедрены элементы этой системы. Мы запустим схему 1 января и увидим, как она будет работать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Решения новой маршрутной сети нацелены на избежание дублирующих маршрутов, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть и создание условий, при которых провозная способность общественного транспорта увеличится.

Главное изменение – это переход пригородных маршрутов на городскую, то есть единую стоимость проезда.

У нас будет единая городская плата. Я сегодня подписал распоряжение, по которому служба по тарифам разработает единый тариф. На всей территории большого Севастополя будет одна стоимость, вне зависимости от того, едет человек из Андреевки или любого другого населённого пункта, – подчеркнул губернатор.

Ранее планировалось отменить маршруты № 14, 92, 94, 107, 109, 112. После всех обсуждений принято решение их сохранить. Тем не менее, пять маршрутов будут отменены и один переведён на нерегулируемый тариф.

Мы планируем увеличить провозные возможности транспорта на 5% за счёт снижения количества маршрутных транспортных средств на 28 единиц. Это позволит обеспечить дополнительные места для 12,5 тыс. пассажиров в сутки, – отмечает директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Чтобы обеспечить доступность транспорта для жителей улицы Комбрига Потапова и Камышового шоссе, появится маршрут № 98 «Маяк 1 – 5-й км Балаклавского шоссе».

Также троллейбусные маршруты № 11 и 11А предлагается перевести в автобусные.

Мы предлагаем переход на обслуживание автобусами, потому что в пределах 5 км – Депо № 2 нет контактной сети, и троллейбусы движутся с низкой скоростью в автономном режиме. Переход на автобусы позволит увеличить скорость и повысить удобство для пассажиров, – подчеркивает Станислав Таматаев.

Автобусный маршрут № 17 «пос. Кальфа – пос. Дергачи» также планируется отменить, но для ул. Горпищенко сохранится троллейбусный маршрут № 17. Связь Жидилова – Дергачи –Горпищенко будет обеспечена маршрутом № 1, на котором увеличится количество рейсов.

Так как автобусный маршрут № 20 полностью дублируется аналогичным маршрутом троллейбуса, его планируем отменить. При этом количество рейсов на троллейбусном маршруте будет увеличено, – пояснил директор департамента транспорта.

Данные статистики показывают, что в среднем только четыре-пять пассажиров пользуются маршрутом № 34 от Камышовой бухты до Балаклавы. Поэтому его планируется отменить. Кроме того, он повторяет маршруты № 9 и № 23, а время в пути – 1,5 часа в одну сторону. В качестве компенсации будет организована бесплатная пересадка на 5-м километре.

Он востребован исключительно в летний сезон, если возникнет необходимость – мы сможем организовать его по нерегулируемому тарифу, – сказал Станислав Таматаев.

Загруженность маршрута № 44 низкая, поэтому его также планируется отменить. Маршруты № 2 и № 400, которые следуют в тех же направлениях, полностью обеспечат транспортные услуги для жителей района бухты Стрелецкой.

До завершения ремонтных работ на улице Капитанской и мысе Хрустальном временно отменится маршрут № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова через ул. Капитанская, ул. Советская». После завершения строительства комплекса на мысе Хрустальном маршрут будет возобновлён.

Количество рейсов на маршруте № 36 «пл. Захарова – пос. Кача» будет увеличено, и тем самым снизится интервал ожидания автобуса. Автобусный маршрут № 137 «пл. Ушакова – пос. Кача» планируется перевести на нерегулируемый тариф, им будут пользоваться те, кто не хочет пересаживаться на катер, – отмечает директор департамента.

Сейчас в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжают поступать обращения жителей с пожеланиями по организации маршрутной сети, которые изучаются специалистами и учитываются при составлении организации работы будущей маршрутной сети.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя