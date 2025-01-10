В Севастополе озвучили топ-10 госуслуг в электроном виде

Всего по указанным услугам было подано 59 946 заявлений, из которых в электронном виде — 49 320. Показатели говорят не только о высоком уровне цифровизации в Севастополе, но и о стремлении жителей города использовать современные технологии для решения задач и экономии личного времени, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.