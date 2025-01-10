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В Севастополе озвучили топ-10 госуслуг в электроном виде
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе озвучили топ-10 госуслуг в электроном виде

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:09 10.01.2025

Активная цифровизация государственных услуг в Севастополе способствует созданию комфортных условий для жизни горожан и повышению доступности важных сервисов. Благодаря внедрению электронных платформ, жители могут быстро и удобно получать социальные выплаты, оформлять документы. Так, в 2024 году в десятку наиболее популярных госуслуг вошли:

  • Организация отдыха детей в каникулярное время — подано 14 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 13 тыс.
  • Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан — подано 10 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 8 тыс.
  • Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи — подано 7 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 7 тыс.
  • Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций — подано 5,8 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 5,3 тыс.
  • Запись ребенка в детский сад — подано 5 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 3 тыс.
  • Выдача градостроительного плана земельного участка — подано 5 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 3 тыс.
  • Установление статуса многодетной семьи — подано 3 тыс. заявления, из них в электронном виде — 2 тыс.
  • Направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома — подано 2 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 1,5 тыс.
  • Предоставление регионального материнского капитала — подано 2 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 1,8 тыс.
  • Внесение сведений в реестр легковых такси Севастополя — подано 1,9 тыс. заявлений, из них в электронном виде — 1,5 тыс.
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Всего по указанным услугам было подано 59 946 заявлений, из которых в электронном виде — 49 320. Показатели говорят не только о высоком уровне цифровизации в Севастополе, но и о стремлении жителей города использовать современные технологии для решения задач и экономии личного времени, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко. 

Напомним, перевод государственных услуг в электронный вид осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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