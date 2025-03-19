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Новости Республики
В Севастополе парень поверил аферистам и по их инструкции перечислил на «безопасные счета» 415 тысяч рублей

В Севастополе парень поверил аферистам и по перечислил на «безопасные счета» 415 тыс рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:33 19.03.2025

В полиции Севастополя в очередной раз предупреждают: аферисты постоянно совершенствуют свои схемы обмана.

Никогда не переводите деньги по указанию позвонивших, не сообщайте им данные своих банковских карт, пароли или коды из SMS. Если вам звонят или пишут с требованием перевести средства, проверить счет или «заблокировать мошенническую операцию», это обман! Немедленно прекратите разговор и сразу обратитесь в полицию.

Будьте бдительны, защитите себя и своих близких от мошенников!

Узнайте больше:  В период с 10 по 16 марта жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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