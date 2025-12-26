Прямо сейчас:
В Севастополе парковку на площади Нахимова закроют
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:28 26.12.2025

С 27 декабря по 11 января включительно парковка на площади Нахимова будет закрыта в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий.

Департамент транспорта напоминает: в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям. В остальные дни стоимость парковки составляет 35 рублей в час.

Просим водителей заранее планировать маршруты и учитывать данную информацию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.