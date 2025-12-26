В Севастополе парковку на площади Нахимова закроют

С 27 декабря по 11 января включительно парковка на площади Нахимова будет закрыта в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий.

Департамент транспорта напоминает: в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям. В остальные дни стоимость парковки составляет 35 рублей в час.

Просим водителей заранее планировать маршруты и учитывать данную информацию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя