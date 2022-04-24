реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий

В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:48 24.04.2022

Силы МЧС России обеспечили безопасность в ходе пасхальных богослужений в Севастополе.

Севастополь встретил светлый праздник Пасхи: в православных храмах города прошли всенощные бдения. Традиционно, особое внимание уделили комплексному надзору за богослужением. В ночь с 23 на 24 мая на территориях объектов культового назначения несли дежурство представители ряда экстренных ведомств и служб: Росгвардии, здравоохранения, отряды казачества, волонтёры. Пожарную безопасность на местах церковных торжеств обеспечили сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю. В режим повышенной готовности были приведены сотрудники и техника подразделений – для экстренного реагирования на возможную нештатную ситуацию. Безопасность верующих Севастополя обеспечила группировка чрезвычайного ведомства в составе 50-ти человек. Стоит отметить, что накануне все церковные сооружения были проверены специалистами надзорного органа МЧС на предмет соблюдения противопожарных требований, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего на контроле спасателей были мероприятия на 48-ми объектах культового назначения.

Узнайте больше:  Севастопольские сотрудники МЧС России приняли участие в благотворительной акции в Центре крови

В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий

Благодаря профессионализму задействованных сил, ответственному подходу духовенства и сознательности граждан празднование Воскресения Христова в регионе состоялось по всем православным канонам и, что немаловажно, без происшествий, — отмечают специалисты.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.