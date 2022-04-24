В Севастополе Пасхальная ночь прошла без происшествий

Силы МЧС России обеспечили безопасность в ходе пасхальных богослужений в Севастополе.

Севастополь встретил светлый праздник Пасхи: в православных храмах города прошли всенощные бдения. Традиционно, особое внимание уделили комплексному надзору за богослужением. В ночь с 23 на 24 мая на территориях объектов культового назначения несли дежурство представители ряда экстренных ведомств и служб: Росгвардии, здравоохранения, отряды казачества, волонтёры. Пожарную безопасность на местах церковных торжеств обеспечили сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю. В режим повышенной готовности были приведены сотрудники и техника подразделений – для экстренного реагирования на возможную нештатную ситуацию. Безопасность верующих Севастополя обеспечила группировка чрезвычайного ведомства в составе 50-ти человек. Стоит отметить, что накануне все церковные сооружения были проверены специалистами надзорного органа МЧС на предмет соблюдения противопожарных требований, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.