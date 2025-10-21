В Севастополе патрулируют леса

Регулярные патрулирования лесных массивов — важная часть работы по охране природы и обеспечению безопасности жителей Севастополя. Специалисты Севастопольского лесничества совместно с сотрудниками кавалерийского взвода ОБ ППСП имени В. И. Бузина Управления МВД России по Севастополю проводят рейды по лесным территориям. Их основная цель — профилактика правонарушений, выявление пожароопасных ситуаций и предупреждение незаконных вырубок.

В зимний период внимание патрулей сосредоточено на обеспечении безопасности в лесах. Несмотря на снижение риска возгораний, холодное время года требует соблюдения ряда правил, направленных на предотвращение несчастных случаев.

Жителям и гостям города рекомендуется: