В Севастополе патрулируют леса

Регулярные патрулирования лесных массивов — важная часть работы по охране природы и обеспечению безопасности жителей Севастополя. Специалисты Севастопольского лесничества совместно с сотрудниками кавалерийского взвода ОБ ППСП имени В. И. Бузина Управления МВД России по Севастополю проводят рейды по лесным территориям. Их основная цель — профилактика правонарушений, выявление пожароопасных ситуаций и предупреждение незаконных вырубок.
В зимний период внимание патрулей сосредоточено на обеспечении безопасности в лесах. Несмотря на снижение риска возгораний, холодное время года требует соблюдения ряда правил, направленных на предотвращение несчастных случаев.
Жителям и гостям города рекомендуется:
— одеваться по погоде — тепло, водонепроницаемо и в одежду ярких цветов, чтобы оставаться заметными;
— передвигаться исключительно по тропам, чтобы снизить риск травм и потери ориентации;
— не разводить костры вне специально оборудованных мест, чтобы избежать повреждения почвы и возгораний;
— быть внимательными к состоянию растительности и животных.
Очередной совместный рейд прошел на территории Мекензиевского участкового лесничества — одного из наиболее значимых природных уголков Севастополя. В ходе патрулирования были проверены уязвимые участки, проведена разъяснительная работа с жителями и отдыхающими, а также осмотрены объекты лесного хозяйства.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
