Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе педагогам за классное руководство доплачивают

crimeapress_news

В Севастополе педагогам за классное руководство доплачивают
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

В Севастополе педагогам за классное руководство доплачивают

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:18 02.10.2020

В Правительстве города напоминают: Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.

С сентября 2020 года классные руководители во всех российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере 5000 рублей. Президентская доплата классным руководителям будет выплачиваться в дополнение к уже получаемой ими доплате за классное руководство. В Севастополе её размер колеблется от 2 205 рублей до 2 524,5 рублей (в зависимости от наличия квалификационной категории). 29 сентября выплату произвели 1773 педагогическим работникам Севастополя, осуществляющим классное руководство, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе педагогам за классное руководство доплачивают

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.