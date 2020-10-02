В Севастополе педагогам за классное руководство доплачивают

В Правительстве города напоминают: Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.

С сентября 2020 года классные руководители во всех российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере 5000 рублей. Президентская доплата классным руководителям будет выплачиваться в дополнение к уже получаемой ими доплате за классное руководство. В Севастополе её размер колеблется от 2 205 рублей до 2 524,5 рублей (в зависимости от наличия квалификационной категории). 29 сентября выплату произвели 1773 педагогическим работникам Севастополя, осуществляющим классное руководство, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.