В Севастополе пенсионер перечислил дистанционным мошенникам почти 400 тысяч рублей

В Севастополе жертвой мошенников стал 72-летний житель Севастополя. Пожилой человек в одночасье потерял почти 400 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД региона, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.

На мобильный телефон пенсионеру поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на имя мужчины неизвестные оформили кредит в размере 500 тысяч рублей, а также пытаются похитить деньги с его банковского счёта. Чтобы убедить пенсионера выполнить свои требования, она передала телефон другому мошеннику, который представился сотрудником полиции и порекомендовал следовать полученным инструкциям. После звонка потерпевший несколькими транзакциями перечислил 397 тысяч рублей на продиктованный ему счёт. Только спустя сутки он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Полиция Севастополя призывает вас быть максимально осмотрительными при общении с неизвестными. Если позвонивший представляется сотрудником банка или кем-либо другим, в том числе сотрудником правоохранительных органов, и сообщает о возникших проблемах с вашим банковским счётом (попытка несанкционированного доступа, перевод денежных средств, блокировка банковской карты и т.п.) – срочно прекратите разговор с ним! Запомните: сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам о возможных проблемах с банковским счётом, не предлагают устанавливать какие-либо приложения на смартфон и не уточняют реквизиты и иную конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам для хищения ваших денег. Будьте рассудительны и бдительны, — сообщает УМВД по г. Севастополю.