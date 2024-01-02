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В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 млн рублей

В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:01 02.01.2024

История в Севастополе такова:

Несколько недель назад 70-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить с её банковских счетов денежные сбережения. Незнакомец убедил женщину обналичить все свои сбережения, почти 3,5 миллионов рублей, и перечислить на якобы безопасный счёт. После этого лжеправоохранитель вместе с подельниками снова связался с потерпевшей по телефону и сообщил, что принадлежащую ей квартиру пытаются продать аферисты по подложным документам. Телефонные мошенники убедили перепуганную женщину как можно быстрее реализовать своё жилище и перечислить вырученные деньги на продиктованный счёт. Во время общения с пенсионеркой злоумышленники требовали беспрекословно выполнять свои инструкции и хранить общение с ними в строжайшей тайне, в противном случае грозили потерей всех сбережений и жилплощади, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Выполнив указания позвонивших, потерпевшая продала квартиру за 5 миллионов рублей и перечислила их дистанционным мошенникам. Только осознав, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Уважаемые граждане! Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, чтобы похищать ваши деньги. Для того, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно запомнить, что если вам позвонили и сообщили о любых проблемах с банковским счётом или о каких-либо других неприятностях имущественного характера – это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор, самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите об инциденте.

Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, касающихся перечисления ваших денежных сбережений или продажи имущества!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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