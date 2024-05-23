В Севастополе пенсионерку обвиняют в ложном доносе. Пыталась «проучить» внучку-алкоголичку

Для разбирательства 20-летняя девушка была доставлена участковым уполномоченным в отдел полиции, а по заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В рамках предварительного следствия полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств и в результате проведённой работы установили, что заявительница оговорила свою родственницу. Пенсионерка призналась, что таким образом решила проучить свою внучку, которая вместе со своим мужем злоупотребляла алкоголем, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.