В Севастополе пенсионерку обвиняют в ложном доносе. Пыталась «проучить» внучку-алкоголичку

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 70-летняя местная жительница с заявлением о том, что её ограбила собственная внучка. Пожилая женщина сообщила, что родственница силой отобрала у неё денежные сбережения – восемь тысяч рублей.
Для разбирательства 20-летняя девушка была доставлена участковым уполномоченным в отдел полиции, а по заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В рамках предварительного следствия полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств и в результате проведённой работы установили, что заявительница оговорила свою родственницу. Пенсионерка призналась, что таким образом решила проучить свою внучку, которая вместе со своим мужем злоупотребляла алкоголем, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Уголовное дело о грабеже было прекращено, а действия пенсионерки квалифицированы как заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Санкция ч. 2 ст. 306 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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