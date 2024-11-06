В Севастополе перечень имущества, которое планируют приватизировать, расширен

На заседании Правительства Севастополя приняли распоряжение о дополнении перечня имущества, планируемого к приватизации в этом году. Речь идет о комплексе объектов движимого и недвижимого имущества, который уже находится в аренде ООО «Качинский+» на 36 лет.

С 2025 года, по федеральному закону, предприятие не сможет производить виноматериал, если имущество находится в аренде. ООО «Качинский+» будет вынуждено полностью остановить процесс переработки винограда и реализовывать виноград на другие перерабатывающие площадки, из-за чего регион лишится не только рабочих мест, но и налоговых поступлений в бюджет.

Кроме этого, уровень износа основных средств предприятия — 60%, старые арендованные виноградники требуют обновления по причине возраста насаждений и процента изреженности от 57% до 91%, износ емкостей на заводе — 70-80% (емкости c эмалевым покрытием не отвечают современным технологическим требованиям, не используются в современном виноделии). Требуется капитальный ремонт дробильно-прессового здания, полная модернизация питомника для увеличения процента выхода привитых саженцев винограда, что обеспечит импортозамещение и использование отечественного посадочного материала в виноградарстве.

Необходимый размер инвестиций в винзавод для увеличения мощности предприятия с 7 500 тонн до 15 000 тонн переработки винограда — почти 900 млн руб.

Также необходима посадка новых виноградников в краткосрочном периоде на площади порядка 1 500 га, на что потребуется порядка 3 млрд руб. (только сами виноградники без сопутствующей инфраструктуры).