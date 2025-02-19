В Севастополе перечисляют региональные выплаты ветеранам

В Севастополе начали перечислять региональные выплаты ветеранам. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Речь идет о выплатах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, для Героев Советского Союза, жителей осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, для тружеников тыла и супругов погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, для детей войны и ряда других категорий.
Выплаты были назначены в беззаявительном порядке, сегодня их перечислили на банковские карты. Те ветераны, которые традиционно получают деньги на почте, смогут забрать выплаты в марте.
Напомним, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил направить выплаты всем тем, кому они положены, до конца марта.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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