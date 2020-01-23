В Севастополе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве в баре Гагаринского района

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства в одном из баров Гагаринского района и хулиганстве ( ст. 105, ст. 213 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что 16 февраля 2019 года в одном из баров в ходе конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения одному из посетителей, от которых последний скончался, — уточнили в Следкоме.

Сотрудниками УМВД России по городу Севастополю оперативно были задержаны инициаторы конфликта, один из которых, как установлено, наносил ножевые ранения.

По ходатайству следствия судом обвиняемый заключен под стражу, где находится по настоящее время. Двоим другим участникам конфликта с нападавшей стороны вменяется совершение хулиганства.

Следователями и криминалистами Главного следственного управления проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, в том числе — с применением современной кримтехники и экспертных возможностей ведомства. В ходе следственного эксперимента (проверки показаний на месте совершения преступления) злоумышленник показал и рассказал — как совершал преступление. Вину в совершенном убийстве преступлении он признал, — рассказали следователи.

Проведенная комплексная судебно-медицинская экспертиза признала подследственного вменяемым в момент совершения преступления и осознававшим особую опасность своих действий.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.