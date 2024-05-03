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В Севастополе перед судом предстанет водитель маршрутного такси
Фото: Следком

В Севастополе перед судом предстанет водитель маршрутного такси

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:13 03.05.2024

В Севастополе завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя маршрутного такси в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что 48-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» в вечернее время 28 октября 2023 года следовал по регулярному пассажирскому маршруту в районе ул. Вакуленчука г. Севастополя. Не соблюдая дистанцию и скоростной режим, водитель допустил столкновение с маршрутным автобусом, осуществлявшим высадку пассажиров на остановке общественного транспорта «ул. Меньшикова». В результате ДТП 64-летняя пассажирка маршрутного такси получила телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких, и была доставлена в медучреждение.

Установлено, что водитель микроавтобуса после прохождения предрейсового медицинского осмотра употребил наркотическое вещество и на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого преступления. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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