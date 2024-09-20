В Севастополе перекрыт канал незаконной миграции

В Севастополе оперативники пресекли деятельность преступной группы, участники которой обвиняются в организации незаконной миграции.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального подразделения УФСБ России задержали гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

Установлено, что 34-летний руководитель проекта по озеленению одного из городских объектов и 32-летний прораб, опасаясь не успеть в срок выполнить намеченный план, вступили в преступный сговор и решили привлечь в проект дополнительную рабочую силу в виде незаконных мигрантов. В период с 2023 по 2024 год соучастники приискали прибывших на территорию Российской Федерации граждан одной из республик Центральной Азии, достоверно зная о незаконности их нахождения на территории страны и отсутствии патентов на осуществление трудовой деятельности. Работодатели взяли на себя обязательство об оказании мигрантам помощи в пребывании на территории Российской Федерации путем предоставления оплачиваемой работы, фактического проживания на территории строительного городка за выполнение трудовой деятельности, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников, а также выявили на строительном объекте иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

В отношении работодателей следователем следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Опасаясь уголовной ответственности один из фигурантов, 32-летний гражданин Беларуси, скрылся от органов предварительного следствия и суда, в связи с чем проводятся дополнительные оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление его местонахождения, — отметили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении иностранных работников сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». По решению суда мигранты признаны виновными и подвергнуты выдворению с территории страны в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

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