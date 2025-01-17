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В Севастополе - переучет сельскохозяйственных животных
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — переучет сельскохозяйственных животных

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:02 17.01.2025

Ветеринарные специалисты севастопольской госветслужбы проведут переучет сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, домашняя птица, кролики и пушные звери, пчелы и прочие сельскохозяйственные промысловые животные) в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах граждан.

Мероприятие начнется с 20 января и пройдет поочередно во всех населенных пунктах города.

Учет сельскохозяйственных животных в Российской Федерации предусмотрен ветеринарным законодательством. Осуществляется он для владельцев животных бесплатно.

Учет животных в госветслужбе позволит владельцам:

  • бесплатно прививать и исследовать животных;
  • оформлять ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию и самих животных;
  • заявлять в правоохранительных органах права на животных в случае их хищения, кражи или потери, страховать животных, избежать мошенничества, обмана и подтасовки сведений о животном и его владельце.
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График переучета сельскохозяйственных животных в населенных пунктах размещен по ссылке.

Телефон для уточнения информации: +7 978 300 95 65.

Напомним, с 1 марта 2024 года в России маркировка и учет сельскохозяйственных животных обязательны. Сведения об учтенных животных вносятся в компонент федеральной государственной информационной системы «Хорриот», оператором которой является Россельхознадзор. За отсутствие идентификации и учета животных для владельцев предусмотрена административная ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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