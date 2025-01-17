В Севастополе — переучет сельскохозяйственных животных

Ветеринарные специалисты севастопольской госветслужбы проведут переучет сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, домашняя птица, кролики и пушные звери, пчелы и прочие сельскохозяйственные промысловые животные) в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах граждан.

Мероприятие начнется с 20 января и пройдет поочередно во всех населенных пунктах города.

Учет сельскохозяйственных животных в Российской Федерации предусмотрен ветеринарным законодательством. Осуществляется он для владельцев животных бесплатно.

Учет животных в госветслужбе позволит владельцам: