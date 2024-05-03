В Севастополе перезахоронили останки защитников города-Героя

На Мемориальном кладбище Великой Отечественной войны в посёлке Дергачи 3 мая состоялось перезахоронение советских воинов, погибших при обороне и освобождении Севастополя.

В торжественной церемонии участвовали: губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, сенаторы Совета Федерации Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутат Государственной думы Татьяна Лобач, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе Вячеслав Витольд, благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, председатель Севастопольского объединения поисковых организаций «Долг» Марина Гавриленко, военнослужащие Черноморского флота, представители общественных организаций, ветераны.

Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников поисковых отрядов за сложную и благородную работу.

Особые слова благодарности сегодня – Марине Николаевне Гавриленко и всем, кто трудится в поисковых отрядах. Ежегодно к нам приезжают специалисты, поисковики из многих регионов нашей страны, чтобы принять участие в очередной вахте. И мы видим, какую огромную работу они проделывают. Сегодня мы провожаем в последний путь 261 бойца. Имена восьми из них удалось установить. Сложно представить те чувства, которые испытывают семьи наших воинов, узнав, что их герои не пропали без вести, что они найдены спустя десятки лет. Совершенно уникальная история – судьба нашего лётчика, штурмовика, лейтенанта Константина Георгиевича Данилина, которого нашли во время прошлогодней экспедиции на Сапун-горе. Его самолёт, который уже потерял управление, чётко приземлился на немецкую минометную батарею. Такие подвиги, которые сегодня мы обретаем, говорят о том, что наш народ непобедим. И сегодня воины, которые защищают Родину на передовой, – это преемники героев Великой Отечественной войны. Это особенно остро чувствуется здесь, в Севастополе, и Победа обязательно будет за нами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Владимир Немцев подчеркнул, что сохранение памяти о погибших воинах остаётся для севастопольцев общей задачей.

Все бойцы, не вернувшиеся с поля боя, для нас навсегда останутся примером мужества, стойкости, храбрости, истинного патриотизма. Для нас все они герои. И, конечно, наша общая задача – сохранить память о них и передать эту память последующим поколениям. К сожалению, не всегда мы можем назвать имя героя. Хотя подвиг каждого из них бессмертен. Благодарю всех участников поискового движения за то, что вы продолжаете нести свою нелёгкую, благородную вахту, из года в год проводя большую, кропотливую, сложную работу по поиску, по захоронению защитников и освободителей нашего Города-Героя. И я уверен, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока последний солдат той войны не обретет покой, – подчеркивает Владимир Немцев.

Поисковым отрядам удалось идентифицировать имена восьми погибших бойцов:

— Виктор Степанович Данилин, краснофлотец, опознан по надписи на расчёске;

— Пётр Федотович Новак, ефрейтор;

— Василий Кот, имя установлено по надписи на ложке;

— С.В. Кураков, имя установлено по надписи на фляге;

— А.К. Ермаков, красноармеец, опознан по надписи на ложке;

— Лука Иосифович Серебрянский, красноармеец 25-й Чапаевской дивизии, опознан по вкладышу солдатского медальона;

— Константин Георгиевич Данилин, младший лейтенант, имя установлено по бортовому номеру самолёта;

— Басистый Анатолий Иванович, пограничник, опознан по надписи на ложке.

На церемонии перезахоронения присутствовал внук Анатолия Басистого – врач высшей категории, хирург Олег Хабаров. Останки бойца-пограничника были обнаружены в 2020 году на боевых рубежах Миус-фронта поисковиками ростовской областной общественной поисково-патриотической организации «Последний след войны», после чего их передали для захоронения в севастопольской земле. Личные вещи воина, обнаруженные поисковиками, были торжественно переданы его наследникам.

Марина Гавриленко подчеркнула: возможность установить личности хотя бы нескольких воинов и тем более найти их семьи – большая победа для всех, кто занимается поисковой деятельностью.

Перезахоронение защитников Севастополя проходит раз в год, перед Днём Победы, и это всегда торжественное и важное мероприятие. Сегодня целая рота поднялась из земли, чтобы упокоиться здесь, на мемориальном кладбище. А дело поисковиков продолжается. В ряды отрядов приходят всё новые и новые ребята. Это тяжёлая работа – и физически, и морально. Ведь, как бы мы ни старались, какие бы усилия ни прилагали, какие бы архивы ни поднимали, установить имена всех погибших за Севастополь не удаётся. Сегодня мы узнали только нескольких из них – но это для нас огромная победа, – отмечает Марина Гавриленко.

Севастопольское объединение поисковых организаций «Долг» было создано в 1991 году. Его члены занимаются поиском останков советских военнослужащих, пропавших без вести на рубежах Севастополя в период обороны и освобождения города от фашистских захватчиков. По найденным медальонам, запискам, надписям на личных вещах поисковики устанавливают имена воинов, отдавших жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя