В Севастополе перезахоронили останки защитников города во время Великой Отечественной

Торжественная церемония прошла на мемориальном кладбище воинов Великой Отечественной войны в поселке Дергачи. С воинскими почестями перезахоронили останки 353 бойцов, из которых были установлены имена только девяти человек. В частности, красноармеец Павел Молчанов, который в 1944 году участвовал в боях в районе аэропорта Бельбек и погиб 17 апреля во время штурма немецких позиций. А также санинструктор Лука Кочергин, который погиб на высоте 104,5 в селе Поворотное в начале мая 1944 года. В церемонии перезахоронения приняли участие родственники воинов, которые живут в Ростове и Ростовской области.

Сегодня мы, как и каждый год, собрались здесь на мемориальном кладбище, чтобы предать земле тела бойцов – защитников Отечества. Тех, кто погиб на севастопольской земле, обороняя Севастополь и освобождая его. Во все времена, во всех цивилизациях, самой главной заботой живущих было, как говорят, по-человечески похоронить ушедших, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Михаила Развожаева, поисковики, которые занимаются поиском и перезахоронением советских воинов, выполняют сложную, но очень важную работу:

Владимир Владимирович Путин написал статью, где значительную часть посвятил труду поисковиков. Это действительно важнейшее дело. Это самый главный долг живущих поколений — не останавливаться пока каждый солдат Красной армии, каждый человек, который погиб в эту ужасную войну не обретет покой. Уважаемые поисковики, спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете. Спасибо севастопольцам за то, что так трогательно и бережно относитесь к этой традиции. По-другому в Севастополе быть и не может. Будем помнить наших героев, никогда не дадим повториться страшным событиям, которые отбирают у нас родных и близких.

Ежегодно уже 30 лет подряд на этом святом месте мы перезахораниваем останки бойцов Великой Отечественной войны. Здесь и освободители, и защитники Севастополя. В этом году в течение года отрядами «Долга» и отрядом севастопольского ДОСААФ подняты останки 353 бойцов. Удалось установить девять фамилий – по наградам, по вкладышам, по медальонам, по надписям на ложках и котелках. Две семьи мы сумели найти. Они проживают в Ростове и Ростовской области. Обе семьи сюда приехали, и губернатор торжественно вручил им реликвии, которые будут передавать из поколения в поколение, — рассказала Председатель севастопольского городского объединения поисковых организаций «Долг» Марина Гавриленко.

Внучка санинструктора Луки Кочергина Валентина Васильевна Чернухина поблагодарила поисковиков за работу.

Огромная благодарность поисковому отряду «Долг» за ту находку, которую нам предоставили. За то, что мы смогли побывать здесь, похоронить по-настоящему останки нашего деда. Мы выполнили долг и просьбу бабушки, его жены, которая просила – может вы найдете, узнаете, где он. Вот мы и узнали. Спасибо деду за Победу!, — сказала Валентина Чернухина.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя