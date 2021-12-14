В Севастополе персональное финансирование допобразования будет действовать не только в госорганизациях

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей будет распространяться не только на государственные, но и на частные образовательные организации. Соответствующее постановление принято в ходе прошедшего заседания Правительства. В 2021 году Севастополь внедрил целевую модель развития системы дополнительного образования детей. По словам директора департамента образования и науки Елены Богомоловой, одна из основных составляющих целевой модели – это персонифицированное финансирование. Принятое постановление Правительства содержит механизм перечисления бюджетных средств любым поставщикам образовательных услуг – вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

Перечислять денежные средства компаниям с платными дополнительными программами сможет социально ориентированная некоммерческая организация, которая прошла конкурсный отбор, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Богомолову.

СОНКО, участвующие в конкурсе, должны иметь необходимые кадровые и организационные ресурсы, а также опыт реализации социально ориентированных проектов и мероприятий с участием несовершеннолетних.

Напомним, заявки на участие в проекте подали семь частных образовательных организаций. Работа в этом направлении продолжается. Главное условие участия – наличие лицензии на образовательную деятельность.