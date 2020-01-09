В Севастополе первое увольнение в 2020 году. Не удержался в кресле директор ГБУ «Парки и скверы»

Уволить руководителя ГБУ «Парки и скверы» поручил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Это стало, в том числе, следствием работы парка Учкуевка, расположенного на Северной стороне города, в новогодние праздники.

В большую часть новогодних праздников половина туалетов была закрыта, площадка для выгула (собак) открылась только позавчера. Либо это какая-то безалаберность, либо тупость, либо просто диверсия. Я вас прошу еще раз, с учетом других обстоятельств, – по руководителю «Парков и скверов» кадровое решение готовьте, — цитирует чиновника «Новый Севастополь» .

Вице-губернатор Владимир Базаров доложил, что все недостатки в работе парка устранены.

СПРАВКА: Севастопольский парк Учкуевка был открыт после реставрации 28 декабря 2019 года. Работы по благоустройству там были проведены на средства субсидии правительства Москвы. ГБУ «Парки и скверы» осуществляет благоустройство и обеспечивает содержания парков, скверов, зеленых зон на территории общего пользования Севастополя. В настоящее время предприятием руководит Александр Федяков. Ранее прокуратура города выявила нарушения в закупках госучреждения «Парки и скверы».