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В Севастополе - первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Севастополе — первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 21:00 16.03.2021

Акцию «Сообщи, где торгуют смертью» проводит Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю с 15 по 26 марта 2021 года при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

Антинаркотическая акция направлена на привлечение широких масс общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их немедицинского потребления. Полиция Севастополя призывает жителей и гостей города-героя принять активное участие в мероприятии и вместе с полицейскими внести свой вклад в борьбу с наркоманией, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Во время акции «Сообщи, где торгуют смертью» все желающие смогут сообщить информацию о незаконном распространении наркотиков по телефону дежурной части УМВД России по г. Севастополю 102 и телефону доверия – 59-45-77. Квалифицированная помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по тел. +7-978-972-67-90 (Наркологический диспансер). По вопросам ресоциализации — Департамент труда и социальной защиты населения тел. доверия (8692) 45-42-99. Обезопасьте себя и своих близких.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе - первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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