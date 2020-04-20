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В Севастополе планируют скорректировать работу МФЦ - организовать приём заявок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе планируют скорректировать работу МФЦ — организовать приём заявок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:53 20.04.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам рассмотреть вариант работы МФЦ по приему заявок.

Многофункциональные центры на время режима повышенной готовности закрыты – в  большинстве случаев для оказания услуг требуется  присутствие гражданина. Тем не менее, посмотрите, как можно скорректировать данную работу. Поступает большое количество запросов, у людей накапливаются важные вопросы, которые требуют решения. Прошу в удаленном режиме организовать работу так, чтобы МФЦ могли принимать заявления на оказание тех или иных услуг и те документы, которые  можно предоставить в электронном виде обрабатывали.  Чтобы после снятия режима повышенной готовности можно было более оперативно организовать работу по выдаче документов людям. Запрос идет большой, а в экстренных случаях, например вопросы наследства и так далее, можно прорабатывать в точечном режиме с приглашением людей по вызову на конкретное время. Необходимо этот регламент продумать и постараться на этой неделе ввести в работу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Вице-губернатор Денис Солодовников отметил, что на сегодняшний день многофункциональные центры частично уже ведут данную работу. Гражданам предоставляются услуги дистанционно. Кроме того, организованы выездные приемы с выдачей необходимых документов людям.

В Севастополе планируют скорректировать работу МФЦ - организовать приём заявок

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