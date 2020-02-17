В Севастополе планируют установить памятник морпеху, погибшему в Сирии

С просьбой увековечить память морпеха Сергея Бордова, погибшего в Сирии, к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву обратилась его мать.



Офицер героически погиб в 2017 году в бою с террористами. Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через десять лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно. Поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя героя Сергея Бордова. И сделать это надо уже в этом году, — заявил врио губернатора на своей странице в Инстаграм.