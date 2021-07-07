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В Севастополе планируют в этом году построить четыре дома для детей-сирот
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе планируют в этом году построить четыре дома для детей-сирот

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:00 07.07.2021

Четыре дома на 36 квартир для детей-сирот в Севастополе планируют построить на ул. Кокчетавская в районе проспекта Победы.

Сейчас выполняются подготовительные работы в рамках статьи 52 ч.1 Градостроительного кодекса. Подрядчик ограждает будущую строительную площадку. В дальнейшем будет сформирован дендроплан по пересадке зеленых насаждений и затем, после получения всех согласований, подрядчик приступит к строительству, — цитирует пресс-служба Правительства  Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова. 

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Севастополе стоит очень остро. В очереди на получение жилья сейчас 580 детей, самому старшему из них уже 65 лет. В Севастополе впервые подошли системно к решению данного вопроса. По поручению губернатора скорректирована государственная программа и выделены деньги на строительство жилья.

Квартиры в 33 м2 стоят сейчас 120-140 тысяч за м2. Для экономии бюджетных средств и обеспечения большего количества детей жильем, было принято решение его строить, а не покупать, — подчеркивает Илларион Гапицонов. 

В перспективе такие дома для детей-сирот должны появиться в каждом районе города. Пока департаментом подобраны восемь пилотных участков для строительства. Площадка в районе проспекта Победы – первая.

Земельный банк Севастополя не очень велик. Мы выбрали этот участок, так как здесь есть все необходимые инженерные коммуникации, соответственно не нужны будут дополнительные бюджетные деньги на инженерное обеспечение, — говорит глава департамента.

Перед началом строительства сотрудники профильного департамента неоднократно встречались с жителями соседних домов. Руководитель департамента капитального строительства отметил, что:

Часть жильцов  критически относятся к строительству на этой территории домов для детей-сирот. Их, в частности, волнует вопрос: останется ли проезд к их гаражному кооперативу. Уверяю, что въезд и выезд будет организован, подрядчик также заверил, что препятствий не будет. Более того, после завершения работ мы построим асфальтированный проезд.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе планируют в этом году построить четыре дома для детей-сирот

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