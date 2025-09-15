В Севастополе планируют отремонтировать больше дорог

Благодаря оптимизации технологических решений при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Севастополе дополнительно отремонтируют пять дорог.

Изначально в этом году мы планировали отремонтировать 101 объект — это 100 дорог и один мост в Инкермане. Благодаря перераспределению средств у нас в планах уже 106 объектов. Это не просто сухая статистика, с каждым дополнительным ремонтом мы имеем возможность сделать комфортным и безопасным движение людей на еще одной дороге. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы подходим к работам комплексно: в этом году здесь ремонтируют сразу три дороги — общей протяженностью 1,5 км. Еще одну мы отремонтировали в прошлом году, — цитирует пресс-служба директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владимира Давыдченко.

К примеру, жители улицы Красивая ждали ремонт несколько лет. Свои просьбы они направляли в Правительство города и департамент транспорта. Дорогу включили в реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» и на ней уже укладывают верхний слой асфальта.

Всего в Севастополе в этом году отремонтировали 81 дорогу. Еще 10 дорог в высокой степени готовности. Работы ведутся опережающими темпами, благодаря чему дорожники уже готовятся заключать контракты с подрядными организациями на ремонт 2026 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя