В Севастополе — плюс днём, хороший минус ночью. Коммунальщики говорят: к непогоде готовы

Синоптики прогнозируют в Севастополе плюсовую температуру днём с осадками и минусовую температуру ночью. В связи с этим в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил продолжить работу коммунальных и дорожных служб в усиленном режиме.

Необходимо контролировать ситуацию во всех районах города. Когда люди выходят на работу, в социальные учреждения, ведут детей в детские сады и школы, дорожки должны уже быть подсыпаны и не представлять опасность. Контролировать это нужно в том числе с помощью обратной связи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

В период с 17 по 23 января для уборки снега с дорог и обработки покрытия песчано-соляной смесью дорожными службами было задействовано 34 единицы техники, дополнительно работали 55 дорожных рабочих, которые осуществляли расчистку и подсыпку остановок общественного транспорта. Для оперативного сопровождения комбинированных дорожных машин по маршруту движения были задействованы пять экипажей ГИБДД.

На сегодняшний день на базе Севавтодора подготовлено порядка 2 тыс. тонн песчано-соляной смеси. В первую очередь обрабатываются основные региональные дороги, также основные дороги в городе Севастополе, подъезды к социально значимым объектам. В сутки при обледенении используется максимально 600 тонн, заготовленного количества хватит на период непогоды, при необходимости смесь будет дополнительно закуплена, — отмечает директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

В расчистке города также принимают участие коммунальные службы. На сегодняшний день для обработки тротуаров, дворов и общественных пространств заготовлено 702 тонны посыпочного материала, что позволит выполнить необходимые мероприятия в полном объеме. На круглосуточном дежурстве находится 12 единиц техники, задействовано 657 человек, уборка производится в 2191 дворе и на территориях муниципальных округов.

Мы синхронизируем работу с дорожными службами, чтобы уборка города была комплексной – убираются дороги и тротуары, обеспечиваются подходы к социальным объектам, расчищаются остановочные комплексы. У нас уже есть опыт совместной работы, ситуацию держим на контроле», — отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Напомним, при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обращаться по телефонам: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).