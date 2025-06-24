В Севастополе по национальному проекту отремонтировали 75% дорог

В Севастополе идет ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже готово 75%, всего в этом году планируется отремонтировать 101 объект. Это 100 дорог и один мост через реку Черная в Инкермане. На сегодня 76 дорог уже с обновленным асфальтовым покрытием.

Работы ведутся опережающими темпами. Заканчивая один объект, дорожники приступают к следующему ремонту. Так, «Севдорстрой» вышел на ремонт Орлиновской улицы в Гончарном. Необходимость проведения ремонта дороги была определена по результатам плановой диагностики. Протяженность автомобильной дороги — 300 метров. По контракту работы должны закончить в ноябре 2025 года, однако фактически — ремонт закончат до конца лета. Если вас интересует именно ваша дорога, то обязательно посмотрите список тех, которые вошли в перечень внутриквартальных подъездных дорог к жилым массивам — а их более 200 — по ссылке, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. Если у вас есть дополнительные вопросы о дорогах, то присылайте их в личные сообщения департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с отметкой на карте месторасположения автомобильной дороги и описанием проблемы. Специалисты обязательно разберутся в вашем вопросе и дадут развернутый ответ. Узнайте больше: В Севастополе откроют Семейный многофункциональный центр источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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