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В Севастополе по нацпроекту отремонтировали 33 дороги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе по нацпроекту отремонтировали 33 дороги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:11 20.06.2026

Дорожный нацпроект «Инфраструктура для жизни» готов на 76%. Из 50 запланированных объектов уже отремонтированы 33 дороги протяженностью 20,3 км. Еще 7 дорог находятся в стадии завершения. Среди них — несколько Равелинных улиц.

Напомню, применяя комплексный подход, мы приводим в одном микрорайоне сразу восемь дорог: это 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я Равелинные улицы, а также Равелинный переулок. Их общая протяженность — более двух километров. На всех дорогах подрядчик выполняет работы по замене дорожного основания, устройству двух слоев асфальтобетонного покрытия и отсыпке обочин, — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

На 1-й, 2-й и 3-й Равелинных улицах уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, сейчас на них обустраивают обочины. На 4-й Равелинной улице уже уложен нижний слой покрытия.

Дороги здесь были в неудовлетворительном состоянии: ездить по ним было возможно, но некомфортно. На дорогах были ямы, неровности покрытия, местами торчали камни. Уверены, что ремонт, который мы сейчас выполняем, прослужит долго. В целом местные жители довольны. Многие подходят поблагодарить нас, — рассказал заместитель директора по дорожному строительству подрядной организации ООО «Деметра» Руслан Гиш.

Сегодня на объекте трудятся 12 человек и 7 единиц техники. Общая строительная готовность всех восьми дорог составляет 70%. Завершить работы на семи Равелинных улицах и одноименном переулке планируется уже через месяц.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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