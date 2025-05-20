В Севастополе по президентской программе ремонтируют школы

В Севастополе по президентской программе проводят капитальный ремонт школы №43 имени дважды Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова на улице Хрусталева, 13.

Сейчас в школе завершаются демонтажные работы. Строители приступили к устройству сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и слаботочных систем. Начали отделку полов, стен и потолков. Работы идут по графику, окончание ремонта запланировано на четвертый квартал этого года.

Президентская программа капитального ремонта школ – это уникальная возможность модернизировать наши образовательные учреждения. Мы тщательно, совместно с коллегами из Департамента образования, контролируем каждый этап работ, чтобы обновленная школа соответствовала всем современным стандартам и требованиям безопасности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Михаила Иванцива.

В этом году школа будет полностью модернизирована. Здесь предусмотрено полное обновление фасада, ремонт кровли, пищеблока, спортивного зала, замена инженерных и слаботочных систем. Оснастим школу новой мебелью, оборудованием, учебными пособиями. Разработаны дизайн-проекты художественного оформления интерьеров — их создали вместе администрация школы, родители учащихся и подрядчик. А на фасаде здания планируется размещение мурала.

Отремонтируют и здание тира — оно находится на школьной территории и долгое время не эксплуатировалось по назначению. По окончании работ в распоряжении школьников снова будет тир.

Напомним, начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». В этом году в рамках программы будут отремонтированы: школа № 14 имени И.С. Пьянзина, образовательный центр имени В.Д.Ревякина, школа № 34 имени Александра Шостака и школа № 38 имени Н.В. Челнокова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя