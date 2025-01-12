В Севастополе по президентской программе ремонтируют школы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел выездное совещание в школах № 4, 39 и 41, которые участвуют в президентской программе капитального ремонта.

Напомним, в 2024 году капремонт стартовал на 11 объектов в 8 школах: это школы № 4, 17, 39 и 47, и объекты двухлетнего цикла: школы № 9, 13, 41 и гимназия № 10.

Школа № 4 имени Астана Николаевича Кесаева на улице Флагманской, 2 была построена в 1976 году, площадь здания превышает 7 тыс м². Это самая большая школа, которая прошла через капитальный ремонт в 2024 году. Все кабинеты и помещения оснащены новой мебелью, интерактивным оборудованием и учебными наглядными пособиями, модернизирован пищеблок. Благодаря капитальному ремонту приведены в соответствие с современными требованиями музей и библиотека. Также полностью обновлены коммуникации и кровля. Сейчас идет первая очередь благоустройства: завершается ремонт подпорных стенок, дальше специалисты уложат асфальт. У школы есть еще одна часть территории, где в дальнейшем планируется разместить площадки спортивных объектов, пространство для изучения ПДД.

Школа № 39 имени Героя Советского Союза Марии Карповны Байды на Очаковцев, 25 была построена в 1959 году. Сейчас здесь завершен капитальный ремонт, в классах стоит новая мебель, интерактивные доски. В школе оборудовали два спортивных зала с раздевалками и душевыми, просторная столовая, кухня с новым оборудованием. Кроме того, здесь уже отремонтировали подпорные стенки, ограждения, восстановили лестницу к улице Очаковцев, где будет располагаться дополнительный вход на территорию.

В этих двух школах учебный процесс начнется после весенних каникул, когда завершится благоустройство территории, — подчеркнул Михаил Развожаев. — Первая, основная часть президентской программы выполнена. Но так как мы принимали решение, что обязательно делаем все в комплексе и делаем еще внутриплощадочные сети и благоустройство, то понадобится еще время для того, чтобы завершить благоустройство. То есть школы уже готовы. Сейчас идет благоустройство в рамках комплексной программы. После завершения благоустройства — в четвертой четверти ребятишки сюда придут.

Во всех ремонтируемых школах Правительство Севастополя применяет комплексный подход, и в дополнение к федеральным средствам выделяются деньги из регионального бюджета для благоустройства территории. Во многих школах не было ремонта десятки лет. Подход Правительства – делать все в комплексе. Выделяются деньги на ремонт школы, а у нас выделяется еще и на благоустройство территории. Как правильно постановлена задача – школа под ключ, — отмечает депутат Государственной Думы Татьяна Лобач. Школа № 41 на улице Горпищенко, 39 — объект двухлетнего цикла, ремонт здесь закончится в этом году. Работы идут в графике, строительная готовность на сегодня — 80%. В школе заменили коммуникации, кровлю, вентиляцию, сантехнику, сейчас ведутся отделочные работы внутри классов. Благодаря капитальному ремонту в школе увеличилось количество кабинетов начальных классов, получилось дополнительное пространство для центра детских инициатив, помещение для музея. Подвал оборудовали как удобное укрытие, с двумя входами и санузлами. В этой школе планируется завершить ремонт и благоустройство территории весной, и с четвертой четверти ребята пойдут в обновленную школу. Узнайте больше: Итоги 2024 года в сфере молодежной политики Севастополя Недавно школа № 41 получила имя Героя Советского Союза Ивана Карповича Яцуненко. Сейчас прорабатывается эскиз мурала, который увековечит память о герое на стенах школы. источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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