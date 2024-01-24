В Севастополе по приговору суда у женщины конфискован автомобиль. Что натворила автоледи

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что женщина по решению суда уже лишена водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии, но необходимых выводов для себя не сделала и в сентябре 2023 года, около 5 утра, вновь села за руль транспортного средства после употребления алкогольных напитков. На ул. Хрусталева в г. Севастополе она была остановлена сотрудниками ГИБДД, которые установили факт опьянения и отстранили ее от управления автомобилем, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновной наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденной автомобиль «Peugeot 206», за рулем которого она была остановлена в нетрезвом состоянии.