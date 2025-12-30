В Севастополе по системе «112» в 2025 году поступило более 220 тысяч обращений

В Севастополе «112» — это полноценная цифровая экосистема экстренного реагирования, которая ежедневно спасает жизни, ускоряет помощь и объединяет усилия всех аварийно-спасательных служб города.

С 2019 года, когда в городе заработала «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», принцип «одного окна» стал реальностью: больше не нужно помнить, кому звонить — в полицию, скорую, МЧС или газовую службу. При поступлении звонка оператор-112 быстро определяет тип происшествия, местоположение заявителя и направляет запрос в нужные ведомства. При этом обеспечивается комплексное реагирование: например, при ДТП на место могут одновременно выехать медики, полицейские и спасатели — без дублирования звонков и потери драгоценного времени.

Цифры говорят сами за себя: в 2025 году в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя поступило около 221 тысячи обращений по номеру «112». Из них свыше 62 тысяч были переданы на выездное реагирование — в МЧС, полицию, скорую медицинскую помощь, службу газа, спасательную службу города и оперативный штаб «Антитеррор». Это означает, что каждый третий звонок требовал немедленного вмешательства специалистов.

В среднем ежемесячно операторы обрабатывают около 17 тысяч звонков, из которых более 11 тысяч становятся сигналом к действию. Такая нагрузка возможна только благодаря современной технической базе: автоматическое определение местоположения, интеграция с ГЛОНАСС/GPS и круглосуточная работа диспетчерской службы.

В 2021 году в нашем городе был введен в опытную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». По короткому номеру «1563» ЕДДС Севастополя в оперативном режиме принимает от населения и организаций обращения о возникающих аварийных ситуациях на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В 2025 году было принято 31 692 обращения (в среднем — более 2 600 в месяц, с пиковыми значениями свыше 5 000 в отопительный сезон). Но если «1563» — это «коммунальная скорая», то «112» — это система экстренного спасения в самом широком смысле.

ЕДДС Севастополя напоминает: