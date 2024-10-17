В Севастополе победителем второго регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2024» стал Денис Жидков

Второе место занял участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району старший лейтенант полиции Юлия Бочкова (428 голосов). Третье место – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району старший лейтенант полиции Виктор Шиба (207 голосов).

Руководство характеризует Дениса Жидкова, как добросовестного, ответственного и квалифицированного полицейского. Особенно отмечают его контактность и внимание к каждому отдельному случаю граждан. Старший лейтенант полиции так же отличается способностью хорошо ориентироваться в сложной обстановке, быстро оценивать ситуации, которые возникают, и принимать правильные решения.

Победителю второго регионального этапа конкурса – 34 года. В органах внутренних дел служит с 2018 года, из них в службе участковых уполномоченных – пять года.

Старший лейтенант полиции своим главным профессиональным достижением считает уважение людей на обслуживаемом участке, которое он сумел заслужить своей принципиальностью и ответственностью за 5 лет работы. Денису Жидкову важно знать, что граждане ему доверяют и обратятся за помощью, когда она потребуется. Он считает, что полицейский и днем, и ночью должен добросовестно нести свою службу.

Победитель представит город-герой Севастополь на Всероссийском этапе и наряду с коллегами из других субъектов России и поборется за престижное звание «Народного участкового» страны.

Поддержать старшего лейтенанта полиции Дениса Жидкова жители Севастополя смогут на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», начиная уже с 1 ноября. Награждение и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024» состоится в МВД России в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю