В Севастополе победителем второго регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2024» стал Денис Жидков

Жители Севастополя выбрали самого «народного» участкового, который будет представлять город-герой Севастополь в финале Всероссийского конкурса на федеральном уровне. По результатам онлайн-голосования, проходившего на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю с 7 по 16 октября, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району старший лейтенант полиции Денис Жидков, за которого отдали свои голоса 3876 жителей города.
Второе место занял участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району старший лейтенант полиции Юлия Бочкова (428 голосов). Третье место – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району старший лейтенант полиции Виктор Шиба (207 голосов).
Руководство характеризует Дениса Жидкова, как добросовестного, ответственного и квалифицированного полицейского. Особенно отмечают его контактность и внимание к каждому отдельному случаю граждан. Старший лейтенант полиции так же отличается способностью хорошо ориентироваться в сложной обстановке, быстро оценивать ситуации, которые возникают, и принимать правильные решения.
Победителю второго регионального этапа конкурса – 34 года. В органах внутренних дел служит с 2018 года, из них в службе участковых уполномоченных – пять года.
Старший лейтенант полиции своим главным профессиональным достижением считает уважение людей на обслуживаемом участке, которое он сумел заслужить своей принципиальностью и ответственностью за 5 лет работы. Денису Жидкову важно знать, что граждане ему доверяют и обратятся за помощью, когда она потребуется. Он считает, что полицейский и днем, и ночью должен добросовестно нести свою службу.
Победитель представит город-герой Севастополь на Всероссийском этапе и наряду с коллегами из других субъектов России и поборется за престижное звание «Народного участкового» страны.
Поддержать старшего лейтенанта полиции Дениса Жидкова жители Севастополя смогут на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», начиная уже с 1 ноября. Награждение и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024» состоится в МВД России в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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