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В Севастополе побывал глава МВД России. Министр презентовал книгу о милиционерах-защитниках города

В Севастополе побывал глава МВД России. Министр презентовал книгу о милиционерах-защитниках города

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:14 03.07.2021

В ходе рабочей поездки в Севастополь Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в презентации книги «Павший Севастопольский гарнизон». Мероприятие состоялось в Народном музее Севастопольской полиции (милиции) имени М.С. Казакевича.

О новом издании, которое посвящено подвигам сотрудников милиции при обороне города-героя в 1941 – 1942 годах, рассказали его авторы – краевед Александр Неменко и главный хранитель фондов музея УМВД России по г. Севастополю Ольга Кашицына. Они отметили, что с первого дня войны приказом начальника Севастопольского городского отдела милиции Василия Бузина рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел был переведен на казарменное положение и принимал участие в обороне. Благодаря проведенной кропотливой архивной работе, на сегодняшний день установлено 138 ранее неизвестных имен погибших сотрудников милиции, а их общий список вырос до 251.

В Севастополе побывал глава МВД России. Министр презентовал книгу о милиционерах-защитниках города

Министр внутренних дел вручил Ольге Кашицыной Почетную грамоту МВД России, а Александру Неменко – нагрудный знак МВД России «За содействие МВД».

Кроме того, Владимир Колокольцев посетил Зал Почета УМВД России по г. Севастополю, созданный в этом году, а также ознакомился с работой дежурной части Управления, которая недавно была подключена к системе «Безопасный город». Затем глава ведомства провел совещание с руководством полиции региона, в ходе которого подчеркнул важность слаженной и эффективной работы органов внутренних дел в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

В Севастополе побывал глава МВД России. Министр презентовал книгу о милиционерах-защитниках города

Фото и материалы: УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе побывал глава МВД России. Министр презентовал книгу о милиционерах-защитниках города

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